Руководство «Сан-Хосе Шаркс» готово к обмену любого игрока команды, кроме одного форварда

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» готово к обмену любого игрока команды, кроме чешского нападающего Томаша Гертла, который недавно подписал восьмилетний контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.
«Акулы» дали понять, что готовы выслушать почти каждого игрока из своего состава, за исключением, возможно, Томаша Гертла, который недавно подписал восьмилетнее продление с клубом. В платёжной ведомости и составе «Шаркс» прямо сейчас есть куча парней во главе с такими людьми, как Эрик Карлссон, с запретом на обмены. Майку Гриеру (генменеджеру «Шаркс». — Прим. «Чемпионата») будет трудно осуществить те изменения, которые он хочет, но это его намерения на ближайшие пару лет», — цитирует Лебрюна TSN.
Карлссон является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком лиги, с контрактом в $ 11,5 млн до сезона-2026/2027. Ранее шведский защитник сообщал, что не просил руководство об обмене и не собирался покидать Сан-Хосе.
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