Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» готово к обмену любого игрока команды, кроме одного форварда

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» готово к обмену любого игрока команды, кроме одного форварда
Комментарии

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» готово к обмену любого игрока команды, кроме чешского нападающего Томаша Гертла, который недавно подписал восьмилетний контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

«Акулы» дали понять, что готовы выслушать почти каждого игрока из своего состава, за исключением, возможно, Томаша Гертла, который недавно подписал восьмилетнее продление с клубом. В платёжной ведомости и составе «Шаркс» прямо сейчас есть куча парней во главе с такими людьми, как Эрик Карлссон, с запретом на обмены. Майку Гриеру (генменеджеру «Шаркс». — Прим. «Чемпионата») будет трудно осуществить те изменения, которые он хочет, но это его намерения на ближайшие пару лет», — цитирует Лебрюна TSN.

Карлссон является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком лиги, с контрактом в $ 11,5 млн до сезона-2026/2027. Ранее шведский защитник сообщал, что не просил руководство об обмене и не собирался покидать Сан-Хосе.

Новость по теме
Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр стал третьим игроком в истории клуба, забившим 300 голов
Новость по теме
Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов — самый командный хоккеист «акул»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022