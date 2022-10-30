Форвард «Ак Барса» Лукоянов: думаю, «чёрный октябрь» закончился

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о победном матче с «Нефтехимиком» (5:2) и о том, влияет ли на казанский клуб выступление соперников по конференции.

«Не знаю, что происходило с нами в начале матча. Моменты были, не смогли забить. Пропустили две шайбы, хорошо, что не встали, а продолжали работать, создавали моменты, забросили хорошие голы. Все играли хорошо, но ошибки остаются. Это татарстанское дерби, оно всегда проходило в упорной борьбе. Там пацаны хорошие, все настраиваются на «Ак Барс». Нам эта победа была нужна, мы заслуженно сегодня победили.

Не давит ли на команду успешное выступление соперников по конференции? Сейчас мы не думаем о таблице. Можно идти высоко и подойти к плей-офф в беспорядочном состоянии. За все годы уже понимаю, что к решающим играм надо подходить в оптимальной форме, надо настроить командную игру. Все должны понимать, для чего мы здесь собрались. Я думаю, что «чёрный октябрь» закончился. В следующей игре тоже хороший соперник. Нам надо подготовиться и двигаться дальше.

Будет ли особенный настрой на ЦСКА? Сейчас все команды равны по силам. Нет проходных матчей, все настраиваются на каждого. Это очередной сильный соперник для нас, готовимся», — приводит слова Лукоянова сайт «Ак Барса».

После сегодняшней победы казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка.