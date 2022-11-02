Бержерон заработал $ 2,5 млн, появившись на льду в матче с «Питтсбургом»

37-летний канадский нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон заработал внушительную сумму, выйдя в составе «мишек» на выездную встречу регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает журналист The Athletic Флуто Шинзава в «Твиттере».

Как отмечает источник, в контракте Бержерона, подписанном в августе этого года, прописан бонус в размере $ 2,5 млн за 10 проведённых матчей в нынешнем сезоне. Именно в игре с «Питтсбургом» Патрис преодолел эту отметку.

Напомним, Бержерон в прошедшее межсезонье заключил однолетний контракт на общую сумму в $ 5 млн, из которых $ 2,5 млн были включены в бонусы. В нынешнем сезоне 37-летний нападающий уже заработал девять (4+5) очков при коэффициенте полезности «+8».