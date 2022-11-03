Форварды «Ак Барса» Дыняк и Зарипов вернулись в состав казанцев

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» нападающие «Ак Барса» Никита Дыняк и Данис Зарипов вернулись в состав после пропущенных матчей, сообщает «БИЗНЕС Online».
Дыняк пропустил три последние встречи из-за болезни, а Зарипов в последний раз выходил в официальных матчах 16 октября с «Трактором» (2:5).
Дыняк тренируется в звене с Дмитрием Воронковым и Ильёй Сафоновым, Зарипов – с Артёмом Галимовым и Александром Бурмистровым.
Также сообщается, что в тренировке команды не участвовал нападающий Артём Лукоянов.
«Ак Барс» в последних 12 матчах потерпел 10 поражений. Казанский клуб за это время победил только «Металлург» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (5:2). После поражения от ЦСКА в последнем матче (2:3) команда из Казани расположилась на девятом месте в таблице Восточной конференции.
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