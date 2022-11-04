Кузьменко отметился четвёртым голом в сезоне за «Ванкувер»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Анахайм Дакс». Идёт третий период, хозяева ведут в счёте – 5:3.

На шестой минуте заключительной двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому форварду «Ванкувера» Андрею Кузьменко, проводящего дебютный сезон в НХЛ. Для него этот гол стал уже четвёртым, в этой же игре он также записал на свой счёт и результативный пас. Большую заслугу в этой заброшенной шайбе Кузьменко сыграл шведский форвард Элиас Петтерссон, отдавший передачу на пустые ворота российскому нападающему.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кузьменко проводит свой 11-й матч, в которых ему удалось набрать 8 (4+4) очков при коэффициенте полезности «-3».