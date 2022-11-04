Кузьменко отметился четвёртым голом в сезоне за «Ванкувер»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Анахайм Дакс». Идёт третий период, хозяева ведут в счёте – 5:3.
На шестой минуте заключительной двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому форварду «Ванкувера» Андрею Кузьменко, проводящего дебютный сезон в НХЛ. Для него этот гол стал уже четвёртым, в этой же игре он также записал на свой счёт и результативный пас. Большую заслугу в этой заброшенной шайбе Кузьменко сыграл шведский форвард Элиас Петтерссон, отдавший передачу на пустые ворота российскому нападающему.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Кузьменко проводит свой 11-й матч, в которых ему удалось набрать 8 (4+4) очков при коэффициенте полезности «-3».
- 4 ноября 2022
-
07:34
-
07:31
-
07:29
-
07:11
-
07:01
-
06:51
-
06:46
-
06:40
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:10
-
06:03
-
05:53
-
05:43
-
05:43
-
05:33
-
05:25
-
05:16
-
05:09
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:07
-
03:43
-
03:28
-
03:26
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:31
-
23:15
-
22:44
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:06