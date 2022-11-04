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Марк Хоу — о фото с Овечкиным: я должен выглядеть рядом с ним, как маленькая полевая мышка

Марк Хоу — о фото с Овечкиным: я должен выглядеть рядом с ним, как маленькая полевая мышка
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Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Национальной хоккейной лиги Горди Хоу, шуткой отреагировал на совместное фото с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Мне не терпится увидеть фотографию, которую мы сделали вместе. Кроме того, он стоял на коньках. Я должен выглядеть рядом с ним, как маленькая полевая мышка», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:3) Овечкин забросил свою 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».

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