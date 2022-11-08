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«Слишком много удалений, силёнки тратятся». Знарок назвал причины поражения «Ак Барса»

«Слишком много удалений, силёнки тратятся». Знарок назвал причины поражения «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в матче с «Нефтехимиком».

«Чего не хватило? Наверное, выдержанности. Слишком много неоправданных удалений опять, силёнки тратятся на это. Очень много, особенно в первом периоде. Мы восемь минут играли в меньшинстве, о каком физическом состоянии может идти речь? Не успевали? Посмотрите все удаления, где мы не успевали…У Билялова микротравма», — сказал Знарок на пресс-конференции.

Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

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