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Главный тренер «Рейнджерс» похвалил подопечных, несмотря на поражение от «Айлендерс»

Главный тренер «Рейнджерс» похвалил подопечных, несмотря на поражение от «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан остался доволен игрой подопечных, несмотря на поражение в матче с «Айлендерс» (3:4).

«Мы играли хорошо. Мне понравилось, как мы действовали и упорно боролись. Соперник нашёл способ забросить три шайбы в третьем периоде, но я доволен нашей игрой на протяжении большей части матча», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, «синерубашечники» вели в дерби со счётом 3:1 после второго периода. Однако гостям удалось забросить три шайбы в заключительной двадцатиминутке и переломить ход матча в свою пользу. В этой встрече прервалась рекордная серия голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова по количеству минут подряд без пропущенных шайб в гостевых матчах с «Рейнджерс».

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