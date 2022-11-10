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Главный тренер «Амура» прокомментировал сенсационную победу над СКА

Главный тренер «Амура» прокомментировал сенсационную победу над СКА
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев похвалил подопечных за игру в матче со СКА (2:1 ОТ) и пожелал здоровья одному из главных арбитров матча Максиму Сидоренко, которому в середине второго периода разбили голову шайбой.

«Хороший матч, хороший второй период. Создали хорошие моменты, к сожалению, реализация сегодня подвела, здорово сыграли вратари. Боевая игра, два периода играли правильно, по заданию, не давали шансов сопернику, не фолили. Знали, что большинство – их сильная сторона. Не дотерпели, нашли ненужное удаление, пропустили гол. В овертайме наше молодое дарование вытянул на себя двоих игроков и наш капитан нанёс хороший бросок. Победа дорогого стоит. Спасибо болельщикам, и, самое главное, – здоровья судье, которому попала шайба. Игровой момент, хочется пожелать ему здоровья.

Гиздатуллина в прошлом матче посадили после первого периода? Мы никого не сажаем, мы делаем ротацию, освежаем. Посадили – не то слово. Молодец, справился. Где-то не попал в той игре, а здесь здорово сыграл.

Слепец? Такой момент. Надо контролировать, конечно. Сделали акцент, чтобы внимательней, не нарушая правил. На будущее такое надо исключить, когда оставляешь команду в меньшинстве, особенно в концовке матча с таким соперником, у которого хорошее большинство. Это непозволительно.

Готовимся в плановом режиме, есть время восстановиться. Игроки заслужили долгожданный выходной.

Впервые вторая подряд победа над СКА? Конечно, обращаем внимание на это. Очень приятно.

Дубакину, Гребёнкину и Лихачёву мы даём достаточно игрового времени, они это оправдывают. Всё по спортивному принципу. Всё зависит от игрока, они с этим справляются», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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