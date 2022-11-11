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Защитник «Салавата» объяснил курьёзный автогол Михаила Науменкова

Защитник «Салавата» объяснил курьёзный автогол Михаила Науменкова
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом». Уфимцы потерпели поражение в серии буллитов со счётом 3:4. Во втором периоде защитник юлаевцев Михаил Науменков рукой забил автогол, который записали на Владимира Брюквина. В третьем игровом отрезке хоккеист «Салавата» получил удаление до конца встречи за подсечку.

«Хороший матч с хорошим соперником. Матч достоин плей-офф. Надо было реализовывать свои моменты. В овертайме два момента – две перекладины. Могли выигрывать. Мы играли в свою игру, играли правильно. У нас были моменты в первом периоде, у «Авангарда» больше в третьем периоде. Хороший ровный матч.

Михаил Науменков отличился автоголом? Это стечение обстоятельств, ничего страшного. Он хотел вынести шайбу с пятака, но так бывает, что шайба прилипает. За всё время хоккея я и не такие голы видел. Мы поддержали его, всё нормально», — приводит слова Коледова официальный сайт «Салавата».

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