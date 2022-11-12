Джон Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 600 очков за клуб

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Для 32-летнего американского хоккеиста это очко стало 600-м в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», кому покорилась отметка в 600 результативных баллов. На достижение этого результата хоккеисту понадобилось 897 матчей в НХЛ. Кроме того, американец вышел на единоличное пятое место в истории франшизы по числу набранных очков. Он уступает только Майку Гартнеру (789), Петеру Бондре (825), Никласу Бекстрёму (1011) и Александру Овечкину (1424).

Отметим, что за карьеру Карлсон забил 134 гола и отдал 466 результативных передач.

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