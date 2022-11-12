Сидни Кросби ответил на вопрос, хотел бы он сыграть на Кубке мира по хоккею
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Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби поделился мыслями о переносе Кубка мира по хоккею с февраля 2024 года предположительно на 2025-й. Кроме того, канадский нападающий высказался о своём возможном участии в соревновании.
«Не знаю, почему Кубок мира перенесли на 2025 год, но очень жаль, что мы не сможем сыграть на нём в 2024 году.
Моё участие? Я хотел бы быть частью этого. Надеюсь, мы ещё сможем», — приводит слова Кросби The Athletic.
Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
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