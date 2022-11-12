Кожевников — о переносе Кубка мира: как НХЛ зарабатывать деньги, если не будет России?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги перенести Кубок мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.

«Перенести Кубок мира по хоккею на 2025 год — самое правильно решение. Как НХЛ зарабатывать деньги, если не будет сборной России? Из российских игроков, выступающих в НХЛ, можно спокойно собрать три полноценных звена. НХЛ не подчиняется всем этим руководствам, как это делают в Швеции и Финляндии, поэтому было ожидаемо, что Кубок мира перенесут», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.