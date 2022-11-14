Черкас — о поражениях СКА: у команды большой очковый запас, она выглядит неплохо

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас поделился мнением о неудачной серии СКА, потерпевшем три поражения подряд.
«Команда на выезде достаточно неплохо играла в свой хоккей. Конечно, последняя перед этим выездом встреча в Санкт-Петербурге с Магнитогорском показала, что команда немного подустала и могут быть очень тяжёлые матчи. Все команды очень тяжело играют с «Адмиралом», «Амуром» и той же «Сибирью», поэтому ничего страшного здесь нет. Самое главное — у СКА большой очковый запас, что эти поражения никак не сказываются на команде, на психологии и вообще на турнирной таблице. Думаю, что для СКА ничего страшного нет. Конечно, какие-то выводы необходимо сделать, скорректировать подготовку именно к такому дальневосточному турне. Ну а в целом команда выглядит очень неплохо», – сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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