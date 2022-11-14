«Вашингтон» ни разу не реализовал большинство за три матча. У «Кэпс» было 16 попыток

«Вашингтон Кэпиталз» ни разу не реализовал большинство за шесть попыток в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), прошедшем в ночь с 13 на 14 ноября.
В последних трёх встречах «столичные» имели 16 попыток на реализацию численного преимущества. Тем не менее «Вашингтон» не смог забить ни одного гола.
Отметим, что «Кэпиталз» находятся на 16-м месте по реализации большинства в сезоне. «Столичные» реализовали 20,3% попыток. Лидирует «Колорадо Эвеланш» с 39%.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.
- 14 ноября 2022
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