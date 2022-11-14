Тренер «Вашингтона» объяснил причины провальной игры команды в большинстве

Помощник главного тренера Кевин Маккарти, исполняющий обязанности наставника «Вашингтон Кэпиталз» Питера Лавиолетта, попавшего в COVID-протокол, поделился мыслями о неудачной игре команды в большинстве. «Столичные» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» не использовали ни одну из шести попыток численного преимущества.

«Во многом это связано с неудачными решениями по продвижению шайбы. Мы расставляемся на позиции и [пытаемся сыграть] так, как не нужно. Мы передаём шайбу и тратим так много времени, пытаясь выбросить её из нашей зоны и вернуть в чужую», — приводит слова Маккарти Washington Post.

Отметим, что «Вашингтон» не смог реализовать ни одну из 16 попыток, которые предоставлялись команде в последних трёх матчах.