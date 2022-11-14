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«В «Авангарде» начались какие-то разборки». Кожевников — об уходе Алексея Волкова

«В «Авангарде» начались какие-то разборки». Кожевников — об уходе Алексея Волкова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Алексея Волкова с поста генерального менеджера «Авангарда».

«Не знаю, насколько ожидаемое или неожиданное решение. Значит, что-то не устраивает руководство. Мы же не знаем, почему он ушёл. Недопонимание с Крыловым? Значит, в «Авангарде» начались какие-то разборки. Больше ничего не могу сказать по этому поводу. Разберутся», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сегодня Волков принял решение покинуть омский клуб. Специалист пришёл в «Авангард» в 2021 году. В апреле того же года «ястребы» выиграли Кубок Гагарина.

«Авангард» после 30 матчей имеет в активе 35 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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