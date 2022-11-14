Тренер «Амура»: когда хорошие соперники, то тренерам легко, не нужно настраивать команду

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итоги победного матча с «Трактором» (2:0) и рассказал о настрое команды на матчи.

«Хорошее начало, активное, агрессивное. Заставили соперника ошибиться, забили гол. Искали моменты на протяжении всего матча, за исключением последних пяти минут, когда зарабатывали ненужные удаления. Ключ к победе – хорошая самоотдача всей команды и игра в неравных составах, в частности, в меньшинстве.

«Амур» не забрасывает больше двух шайб за игру? Когда команда выигрывает, этого достаточно. Три-четыре гола – это всегда лучше, но команда старается, есть желание. Всё придёт через работу.

Три победы подряд? Когда хорошие соперники, то тренерам легко, не нужно настраивать команду. Они тоже хотели победить, и то, что мы смогли найти ключ к победе, дорогого стоит», — цитирует Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» за 28 встреч набрал 26 очков и находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.