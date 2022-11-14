Евгений Малкин отсутствует на утренней раскатке «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отсутствует на утренней раскатке клуба, сообщает журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
Также, кроме Малкина, на тренировке отсутствует форвард «пингвинов» Филип Холландер.
В последней встрече «Питтсбурга» с «Монреалем» (4:5 ОТ) Малкин сыграл весь матч и забросил одну шайбу. Всего в текущем сезоне 36-летний российский хоккеист за 15 матчей забил семь голов и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+3».
После матча с «Канадиенс» Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Дага Гилмора и Петера Штястны.
В следующем матче «Питтсбург» дома встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 16 ноября (3:00 мск).
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