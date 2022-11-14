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Стала известна причина отсутствия Малкина на тренировке «Питтсбурга»

Стала известна причина отсутствия Малкина на тренировке «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отсутствовал на тренировке клуба по личным причинам, сообщает официальный «твиттер» «пингвинов» со ссылкой на слова главного тренера Майка Салливана.

«Он в порядке», — добавил Салливан.

Ранее появилась информация, что Малкин пропустил утреннюю раскатку клуба вместе с форвардом «пингвинов» Филипом Холландером.

После матча с «Монреаль Канадиенс» (4:5 ОТ) Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя достижения Дага Гилмора и Петера Штястны.

В текущем сезоне 36-летний российский форвард за 15 матчей набрал 16 (7+9) очков.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» дома примет «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 16 ноября (3:00 мск).

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