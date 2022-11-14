Стала известна причина отсутствия Малкина на тренировке «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отсутствовал на тренировке клуба по личным причинам, сообщает официальный «твиттер» «пингвинов» со ссылкой на слова главного тренера Майка Салливана.

«Он в порядке», — добавил Салливан.

Ранее появилась информация, что Малкин пропустил утреннюю раскатку клуба вместе с форвардом «пингвинов» Филипом Холландером.

После матча с «Монреаль Канадиенс» (4:5 ОТ) Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя достижения Дага Гилмора и Петера Штястны.

В текущем сезоне 36-летний российский форвард за 15 матчей набрал 16 (7+9) очков.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» дома примет «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 16 ноября (3:00 мск).