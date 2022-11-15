«Салават» отыгрался за 42 секунды до конца 3-го периода, но уступил «Сочи» в овертайме

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал ХК «Сочи». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) одержали гости.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Тимур Хафизов с передачи Андрея Алтыбармакяна. Спустя минуту счёт сравнял Владислав Картаев с передач Виктора Антипина и Степана Санникова.

На девятой минуте второго периода вывел «Сочи» вперёд Сергей Попов с передачи Никиты Феоктистова. В концовке периода вновь сделал счёт равным Александр Кадейкин с передач Михаила Науменкова и Павла Коледова.

На 10-й минуте третьего периода третью шайбу «Сочи» забросил Егор Соболевский с передачи Никиты Попугаева. За 42 секунды до конца третьего периода Михаил Науменков сделал счёт 3:3.

В овертайме шайба Никиты Попугаева принесла победу гостям.

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Следующий матч уфимцы проведут с новосибирской «Сибирью» 19 ноября. «Сочи» сыграют в гостях с омским «Авангардом» 17 ноября.