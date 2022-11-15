Тренер «Барыса» Скабелка: то, что «Автомобилист» нам дал, мы забить не могли

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины поражения от «Автомобилиста» (0:2) и рассказал об игре своего клуба в большинстве.

«Достаточно неплохой матч, соперник сыграл неплохо, мы двигались и оборонялись нормально. У «Авто» мощная атака, справлялись, но где они не смогли, мы недоработали. То, что соперник нам дал, мы забить не могли. Могу поблагодарить ребят за самоотдачу и работу, но за это очки не дают.



Моментов было достаточно, где-то вратарь хорошо сыграл, где-то реализация подвела. Брак в большинстве? Наши лидеры много играют, третий матч в таком режиме напряжённом, возможно, не хватило свежести сегодня», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Барыс» с 28 набранными очками располагается на восьмом месте в таблице Востока. Следующий матч астанчане проведут дома с «Амуром» 19 ноября.