Рашид Хабибулин станет исполняющим обязанности генерального менеджера «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ситуацией, исполнять обязанности генерального менеджера «Авангарда» после увольнения Алексея Волкова будет Рашид Хабибулин.
Хабибулин с 1990-х годов работает в сфере хоккейного менеджмента. Долгое время он был директором по хоккейным операциям в «Амуре», затем возглавлял скаутские отделы в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА, в эпоху КХЛ известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин занял должность селекционера «Авангарда», став советником председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.
Напомним, 14 ноября «Авангард» объявил об отставке с поста генерального менеджера Алексея Волкова, при котором омский клуб в 2021 году завоевал Кубок Гагарина.
- 16 ноября 2022
-
11:18
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
09:58
-
09:43
-
09:27
-
09:09
-
08:48
-
08:48
-
08:23
-
07:45
-
07:24
-
07:15
-
07:02
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:23
-
06:15
-
06:01
-
05:43
-
05:39
-
05:30
-
04:36
-
04:05
-
03:54
-
03:34
- 15 ноября 2022
-
23:37
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:47
-
22:39