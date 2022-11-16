Рашид Хабибулин станет исполняющим обязанности генерального менеджера «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ситуацией, исполнять обязанности генерального менеджера «Авангарда» после увольнения Алексея Волкова будет Рашид Хабибулин.



Хабибулин с 1990-х годов работает в сфере хоккейного менеджмента. Долгое время он был директором по хоккейным операциям в «Амуре», затем возглавлял скаутские отделы в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА, в эпоху КХЛ известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин занял должность селекционера «Авангарда», став советником председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.

Напомним, 14 ноября «Авангард» объявил об отставке с поста генерального менеджера Алексея Волкова, при котором омский клуб в 2021 году завоевал Кубок Гагарина.