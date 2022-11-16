Экс-тренер «Тампы»: в один момент сомневался, что можем выиграть Кубок Стэнли с Кучеровым

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высоко оценил навыки российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и вспомнил, как работал с форвардом, будучи тренером «молний». Специалист входил в тренерский штаб «Тампы» с 2018 по 2022 год и завоевал с командой два Кубка Стэнли.
«В какой-то момент я уже было начал сомневаться, что мы можем выиграть с Кучеровым Кубок Стэнли. А в действительности получилось так, что благодаря ему мы и победили. Люди просто иногда этого не понимают. Когда мы взяли первый Кубок, он же весь плей-офф с травмой играл. Он проявил себя настоящим воином. В каких только ситуациях он себя не перебарывал… Бывали дни, когда все считали, что он точно не выйдет на лёд. А он не просто выходил, а бился. Тут вообще показательно, как повёл себя Куп (Джон Купер — главный тренер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») в той ситуации.
Было время, когда Куч играл слишком уж рискованно и постоянно терял шайбу. Он не до конца принял нашу систему и не до конца понимал, зачем надо играть так, а не иначе. Но нельзя же совсем отбирать у него свободу – ведь это особый хоккеист. У него потрясающее хоккейное мышление. Он прекрасно понимает, как вовремя открыться и куда отскочит шайба, даже тогда, когда вроде бы не принимает участия в построении атаки. Шайба будто сама его находит – это редкость. Наблюдать за ним и тренировать его – невероятное удовольствие», — сказал Лалонд в подкасте Spittin' Chiclets.
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