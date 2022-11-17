Нападающий «Торпедо» Агостино рассказал о сроках возвращения в состав после травмы

Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино рассказал о процессе реабилитации после травмы, полученной 1 ноября в матче с «Витязем». Американский форвард назвал приблизительные сроки возвращения в основной состав нижегородской команды.

«Сейчас процесс моего восстановления после травмы идёт настолько хорошо, насколько это возможно. 10 дней назад я перенёс операцию в Москве, которая прошла успешно. Первоначальные сроки моего восстановления составляли два-три месяца. В декабре у меня намечено новое обследование, которое назовёт более точные даты. Пока же я прохожу физиотерапию в клинике и стараюсь как можно больше передвигаться пешком, чтобы поддерживать физическую форму. Надеюсь, что новое обследование подарит мне хорошие новости о том, что я смогу сыграть уже в январе.

Особенные слова благодарности я хотел бы высказать нашим болельщикам, которые регулярно спрашивают, как у меня дела, и желают скорейшего выздоровления. Я постоянно повторяю, что очень люблю Нижний Новгород и всю нашу хоккейную семью, включающую в себя каждого болельщика. Их поддержка очень сильно помогает: как на льду, так и в такие непростые периоды. Не могу дождаться возможности вновь сыграть перед самыми лучшими болельщиками!» — цитирует нападающего пресс-служба «Торпедо».

Американский нападающий в текущем сезоне провёл за нижегородский клуб 24 матча в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. В прошлом сезоне на счету Агостино было 40 (20+20) очков в 46 матчах за «Торпедо».