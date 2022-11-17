Кислицын о дебюте в КХЛ: не хотелось долгой разминки, быстрее бы вбросили шайбу и погнали

Голкипер «Нефтехимика» Антон Кислицын прокомментировал свой дебют в КХЛ в матче с «Витязем» (5:4). Вратарь завершил карьеру игрока два года назад и работал на должности тренера вратарей в нижнекамском «Реакторе». Из-за череды травм голкиперов «Нефтехимика» Кислицын был вынужден провести свой первый матч в КХЛ.
«Да, за всё это время с момента подписания контракта я получил столько внимания, сколько за всю игровую карьеру не получал. Были звонки таких людей, о которых я даже мечтать не мог. Не знал, что они обо мне знают (улыбается).
Я сидел в запасе, когда мы играли с «Ак Барсом», «Северсталью» и «Куньлунь Ред Стар», и в те моменты уже себя готовил. Это не было каким-то шоком. Да, я долго не играл, у меня нет опыта игры в КХЛ, но всё равно какой-никакой хоккейный опыт есть. Мне не 18–20 лет, когда начинается трясучка. Моя задача была – как можно скорее почувствовать игру, ритм. Было предстартовое волнение, когда были на стадионе, хотелось побыстрее начать. Не хотелось долгой разминки, быстрее бы вбросили шайбу и погнали», — цитирует Кислицына официальный сайт КХЛ.
«Нефтехимик» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Всего в ВХЛ Кислицын провёл 187 матчей, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 91,7%.
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