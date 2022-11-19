«Авангард» показал эмоции тренеров во время видеопросмотра гола в овертайме

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
После победного гола в овертайме в исполнении омского нападающего Владимира Ткачёва судьи стали просматривать эпизод на предмет помехи вратарю. В «Авангарде» показали эмоции тренеров во время видеопросмотра.
Омский клуб после победы занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 32 игр набрав 39 очков. Следующий матч в рамках регулярного сезона «Авангард» проведёт 23 ноября. «Ястребы» на своём льду примут московский «Спартак».
«Ак Барс расположился на седьмом месте в таблице Востока, имея в активе 32 очка. Казанцы в следующем матче встретятся с новосибирской «Сибирью» 21 ноября.
- 19 ноября 2022
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