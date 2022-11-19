«Такую грязь надо убирать из хоккея». Егор Зайцев — о действиях игрока «Куньлуня»

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (5:3) и рассказал о стычке во втором периоде матча.

«Конечно, сегодня было важно победить, потому что устали проигрывать и надо было всё это переламывать. Постарались отдать максимум усилий, чтобы добиться победного результата.

Как лично я вышел из непростой ситуации на старте сезона? Для меня ситуация не была сложной. Мне дали играть, и я показываю уровень, который был раньше. Любой хоккеист будет играть на своём уровне, когда будет играть.

Красивая комбинация на второй гол Уила? Мы катались по зоне, старались открываться друг под друга. Джорди отдал мне, я выехал и думал бросать, но под меня открылся Джейкоб, и я отдал ему на бросок с хода – он бросил, и Джорди добил.

Что стало причиной массовой стычки с игроками «Куньлуня»? Я пошёл в игрока и потом увидел, что ему крепко досталось. Как бы выключился из игры, чтобы посмотреть – всё ли с ним нормально или нет. Поворачиваюсь – на меня налетает один игрок, тут же начинает пихать второй игрок. Потом меня кто-то сбил сзади, на меня навалились. Там вообще такая заваруха была. Понимаю, что с одним вроде завязался, а второй бьёт меня шлемом. Считаю, что это грязь, которую надо убирать из хоккея. Потому что если ребята разбираются один на один, то второй лезть не должен. А там получилось так, что я с одним завязался, мы упали, друг друга держим, а ко мне приезжает второй, срывает с меня шлем и бьёт меня им по голове. Это просто грязь», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».