Кудашов извинился перед Рашевским за эмоции после удаления игрока в конце третьего периода

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в своей речи в раздевалке после матча с «Куньлунем» (5:3) извинился перед нападающим бело-голубых Дмитрием Рашевским за эмоции после удаления игрока за нарушение численного состава у москвичей.

«Подведём итог. Всех с победой. Отработали как единый кулачок, как единая команда. Это здорово. Эти ситуации, когда мы проходим, по опыту они не заканчиваются на одной игре. Если выиграли, всё закончилось — это ошибка. Это сложная психологическая ситуация. Всё равно игра не идёт, нервы начинаются, много очень ошибаться начинаем, особенно когда стрессовые ситуации. Чтобы переломить это — нужно ещё больше работать, ещё серьёзнее ко всему относиться. Это не пустые слова, эту ситуацию мы проходили много раз. Поэтому сейчас с удвоенной энергией мы должны сконцентрироваться на хоккее. Это сложный период, который мы сейчас с вами должны пройти.

По сегодняшней игре — не все были готовы. Разбирать игру будем, будем смотреть, старались все, но не все выжали из себя всё, что должно было быть. Раш [Рашевский] — перед тобой я должен извиниться, потому что это игровая ситуация, я сам понимаю, что ты выпрыгнул, не выдержал. Всех с победой, молодчики», — сказал Кудашов.