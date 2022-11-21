Крис Летанг рассказал, как Малкин старается влиять на игру «Питтсбурга»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился мнением о российском нападающем команды Евгении Малкине. Они играют вместе уже 16 лет — с 2006 года.

«Нет ничего лучше, чем видеть, насколько он эмоционален на льду, когда он может забивать голы. Я думаю, что это своего рода его личный способ чувствовать себя хорошо и ощущать то, что он привносит в команду. Он хочет влиять на игру каждую смену. Это его способ помочь команде победить», — приводит слова Летанга официальный сайт «Питтсбурга».

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3. Эта встреча стала для Малкина 1000-й в НХЛ.