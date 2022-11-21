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Кросби поделился мнением о совместной игре с Малкиным с 2006 года

Кросби поделился мнением о совместной игре с Малкиным с 2006 года
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мыслями о продолжительной игре вместе с российским форвардом Евгением Малкиным. Хоккеисты выступают вместе с 2006 года.

«То, что мы играем всё время, сколько мы вместе, думаю, довольно редкое явление в наши дни. С такой большой текучкой в лиге это нелегко, появляются и другие мотивации. Иногда ребята, добившись определённых результатов, хотят получить более важные роли, или сменить обстановку, или попробовать себя в другой команде. И всё это веские причины, но быть преданным организации, группе и при этом продолжать играть на высоком уровне и по-прежнему хотеть побеждать — это говорит о многом», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

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