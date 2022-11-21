Малкин: надеюсь, что буду играть с Сидом и Тангером до конца жизни

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о своём пребывании в команде.
«Конечно, это мой второй родной город. Этот город, эта команда и болельщики навсегда в моём сердце. Без вопросов. Я знаю, что у меня было несколько тяжёлых травм, но я встретил здесь много хороших людей, много новых друзей. Это удивительный город для спорта — не только для хоккея, но и для бейсбола и футбола тоже. Мне нравится, что я буду здесь играть в течение следующих четырёх лет, просто в одной команде навсегда, понимаете?
Надеюсь, у нас снова будет шанс сыграть в финале. Я надеюсь, что буду играть с Сидом и Тангером (Сидни Кросби и Крисом Летангом. — Прим. «Чемпионата») до конца жизни. Рад, что снова здесь. Это не проблема, да. Было больше хороших моментов, нежели плохих, конечно. Хорошие воспоминания. Мне нравится быть здесь каждый день», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».
- 21 ноября 2022
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