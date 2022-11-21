Нападающий «Ак Барса» Быков — о поражении от «Сибири»: была хорошая игра, хорошо двигались

Нападающий «Ак Барса» Максим Быков прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) и рассказал про заброшенную им в матче шайбу.

«Была хорошая игра, хорошо двигались. Во втором периоде много атаковали. Было большинство, но не смогли его реализовать. А соперник в конце забил, сравнял счёт. В третьем периоде удаление − гол, потом второй. Было время, чтобы отыграться, но не получилось.

Детали моего гола? Хорошо вышли из зоны, Артём Галимов бросил в дальний щиток. Тренеры говорили, что от их вратаря шайба отскакивает, нужно приезжать на добивание. Поехал − забил.

Что нужно сделать, чтобы в дальнейшем не проигрывать, ведя в счёте? Нужна концентрация на все 60 минут, играть единой командой», — цитирует Быкова сайт «Ак Барса».

Подопечные Олега Знарка потерпели пятое поражение в шести последних матчах. «Ак Барс» является худшей командой Востока по количеству побед в основное время. У казанцев всего семь таких побед.

Следующий матч клуб из Казани проведёт в Астане с местным «Барысом» 23 ноября.