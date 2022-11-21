Тренер «Адмирала» — об игре с «Нефтехимиком»: обе команды сыграли без эмоций

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:1) и оценил выездную серию своей команды.

«Обе команды как-то без эмоций сыграли, что мы, что соперник. Игра шла до гола. Соперник реализовал большинство, мы своё не смогли. У нас четвёртый матч на выезде, мы уже были не так свежи, не так резки. Моменты создавали, но не смогли. Не буду оригинален — с нулём голов тяжело выиграть. Если не забили — значит, целый клубок проблем, а не только усталость. Чтобы забивать, надо многое делать, особенно в такой лиге, как КХЛ. Мы сегодня на гол не наработали, честно скажу.

Поездка у нас — как американские горки, то так, то сяк. Сложная поездка. В принципе, доволен, что везём домой 50 процентов очков», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

После поражения «Адмирал» располагается на четвёртом месте в таблице Востока, имея в активе 42 очка.