Российскую легенду лишили рекорда НХЛ. Канадскому уникуму помог идеальный бросок

Российский защитник Сергей Зубов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом раунде драфта НХЛ — 1990 под общим 85-м номером. Спустя два года Сергей дебютировал в НХЛ, с ходу выбив 31 очко в 49 матчах в дебютной регулярке в североамериканской лиге. Годом спустя Зубов уже в полный голос заявил о своей состоятельности на уровне лиги, набрав умопомрачительные для защитника 89 очков в 78 матчах. В следующие два сезона, второй из которых им был проведён уже в форме «Питтсбург Пингвинз», Зубову удалось поддержать темп своей результативности.

Неудивительно, что именно Сергей установил рекорд НХЛ по наименьшему количеству матчей, затраченных на набор 200 очков за карьеру в лиге среди игроков обороны. Российскому защитнику в последнем десятилетии XX века понадобилось провести всего 207 игр, чтобы достичь столь значимой отметки. И это достижение Зубова держалось в НХЛ на протяжении практически 30 лет. Держалось до тех пор, пока в лиге не заиграл канадский уникум Кейл Макар.

Уроженец Калгари ворвался в НХЛ в тот момент, когда на первый план обычно выходят уже опытные и давно состоявшиеся хоккеисты. Свои первые матчи в лиге канадский защитник провёл сразу в плей-офф, не став тратить время на адаптацию в регулярке. И уже в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли был очевиден бомбардирский талант этого защитника. Он с ходу начал устанавливать различные рекорды, вписывая своё имя в исторические летописи НХЛ.

Новость по теме Кейл Макар в дебютном матче в НХЛ стал автором исторического достижения

В последующих же сезонах год за годом Кейл демонстрировал постоянный прогресс в действиях в атаке, показывая всё более высокую результативность с точки зрения набора очков в среднем за игру (50 очков в 57 матчах – сезон-2019/2020, 44 очка в 44 матчах – сезон-2020/2021, 86 очков в 77 матчах – сезон-2021/2022). На старте нынешней регулярке 24-летний хоккеист провёл 15 матчей, в которых отметился 18 результативными действиями.

Таким образом, перед началом сегодняшнего матча с «Даллас Старз» канадский хоккеист находился в одном очке от юбилейной отметки в 200 результативных действий за карьеру. Учитывая, что на достижение 199 баллов Кейлу понадобилось всего лишь 194 матча (считаются исключительно матчи в регулярных чемпионатах), можно было не сомневаться, что достижение Зубова обязательно падёт. Весь вопрос состоял только в том, когда это произойдёт.

Макар набрал 200 очков Фото: NHL

Макар решил не затягивать с установлением рекорда – и уже в середине первого периода разящим броском не оставил никаких шансов одному из лучших голкиперов на старте сезона НХЛ Джейку Эттингеру. Пушечный выстрел Кейла при игре в большинстве помог «Колорадо» повести в счёте, а самому Макару стать рекордсменом НХЛ среди защитников по скорости достижения 200 очков в лиге. В 195 матчах он оформил 53 гола и отдал 147 передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Старт второго периода украсила драка капитана «Далласа» Джейми Бенна и защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона. В кулачном противостоянии хоккеист «лавин» выглядел значительно интереснее представителя «звёзд». Один из ударов Джоша оказался настолько чувствительным, что после него Бенн даже оказался на льду.

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Остальное течение сегодняшнего матча прошло под знаком догонялок. «Колорадо» убегал – «Даллас» догонял. Причём догонял усилиями одного и того же человека – американского форварда Джейсона Робертсона. В начале второго периода 23-летний нападающий продлил серию с результативными действиями до 12 матчей, забросив 13-ю шайбу в нынешнем сезоне.

В начале третьего периода гости снова вышли вперёд – отличился Алекс Ньюхук. Но за 26 секунд до конца основного времени, уже заменив вратаря на шестого полевого игрока, хозяевам удалось перевести игру в овертайм. Робертсон оформил дубль и с 14 голами вышел на третье место в снайперской гонке НХЛ. Больше забили только Коннор Макдэвид (16) и Бо Хорват (15).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дополнительное время победителя не выявило, и судьбу матча пришлось решать в серии послематчевых бросков, где у «Колорадо» нашёлся козырь в лице российского голкипера Александра Георгиева. Пополнивший состав «лавин» в межсезонье вратарь последовательно остановил броски Тайлера Сегина, Джо Павелски и всё того же Робертсона, тогда как Эттингер оказался бессилен после броска Микко Рантанена. Георгиев одержал уже вторую победу в буллитной серии в этом сезоне. Ранее в таком формате он переиграл своих бывших партнёров по «Нью-Йорк Рейнджерс».