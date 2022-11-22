Нападающий ЦСКА Каменев: сейчас о первом месте в таблице не задумываемся

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о своём возвращении на лёд и о предстоящем армейском дерби со СКА.

«После повреждения уже во второй игре удалось отметиться дублем. Как моё самочувствие сейчас? Да, пропустил несколько игр, за эту паузу успел восстановиться и потренироваться. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит. За это спасибо нашим докторам и массажистам, много работали с ними. Теперь готовимся к следующим играм.

Команда признала MVP матча с «Витязем». Придаёт ли это дополнительной уверенности, чтобы войти в тонус ещё лучше? Всегда приятно, когда тебя признают лучшим игроком матча. Каждую игру пытаешься выходить и делать всё, что от тебя зависит на 100%, помогать команде. В этот раз повезло забить мне, поэтому и получил звание лучшего игрока.

Почему не удалось удержать заработанное преимущество за две минуты до конца в матче с «Витязем»? Не скажу, что игра была равной. Всё равно перевес был на нашей стороне, мы больше владели шайбой. Забили хорошие, трудовые голы. А потом на своих же глупых ошибках пропустили очень быстрые шайбы. Если бы сыграли строже – не довели бы дело до овертайма. Тренеры нам всё показали, надеюсь, что больше не будет таких ошибок.

Что могу сказать о поездке в Питер на матч со СКА? Могу сказать, что предстоит хорошая игра. Они лидеры, оторвались в первые два месяца чемпионата. В последнее время у них игра не ладится, я смотрел несколько их матчей. Нас ждёт очень серьёзная игра, всегда настраиваемся на СКА. Это наш прошлогодний соперник по плей-офф. Мы сыграли семь очень тяжёлых матчей. Думаю, будет интересно. Много времени прошло с последней игры. Я очень жду это дерби, мне нравится играть против них.

Стоит ли думать о том, чтобы занять первое место в ходе регулярного чемпионата? Конечно, иногда заглядываешь в таблицу и смотришь, кто на каком месте идёт. Понятно, что у них был очень большой отрыв от всех, но сейчас он сокращается. Мы хорошо играем, много матчей выигрываем, они, наоборот. Не задумываемся сейчас о первом месте в таблице», — сказал Каменев в интервью ЦСКА.

Московские армейцы после 31 сыгранного матча набрали 47 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции, уступая СКА семь очков, имея два матча в запасе.