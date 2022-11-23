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«Баффало» и «Монреаль» повторили достижение тридцатилетней давности в НХЛ

«Баффало» и «Монреаль» повторили достижение тридцатилетней давности в НХЛ
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Разгромную победу в матче одержали «клинки» со счётом 7:2.

На отметке матча в 2 минуты и 57 секунд счёт стал 3:1 в пользу гостей. Таким образом, команды повторили достижение 1993 года, когда 9 февраля в матче «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз» команды забросили четыре шайбы за первые три минуты игры. Тогда команды сделали это ещё быстрее, уложившись в 2 минуты и 28 секунд.

«Баффало» прервал серию из восьми поражений и одержал восьмую победу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. «Монреаль» не смог одержать вторую победу подряд и после 19 матчей текущего сезона занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

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