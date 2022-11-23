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35 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть на выезде «Лос-Анджелес»

35 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть на выезде «Лос-Анджелес»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч закончился со счётом 5:3 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Брэйден Шнайдер, Винсент Трочек, Каапо Какко. Также дубль на счету форварда Криса Крайдера. За хозяев шайбы забрасывали Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 35 сейвов, пропустив три шайбы. Артемий Панарин результативными баллами не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Фиала (Кемпе, Копитар) – 00:35 (5x5)   2:0 Виларди (Фиала, Даути) – 06:01 (5x4)   2:1 Шнайдер (Хитил, Лафренье) – 22:22 (5x5)   2:2 Трочек (Линдгрен, Фокс) – 32:01 (5x5)   2:3 Какко (Хитил, Лафренье) – 38:44 (5x5)   3:3 Уокер (Копитар, Фиала) – 46:12 (5x5)   3:4 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 47:06 (5x5)   3:5 Крайдер (Веси, Миллер) – 59:10 (en)

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд и завтра встретятся с «Анахайм Дакс». «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и 26 ноября встретится с «Сан-Хосе».

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