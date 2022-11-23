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Младший брат Олега Знарка покинул пост главного тренера команды ЖХЛ

Младший брат Олега Знарка покинул пост главного тренера команды ЖХЛ
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Игорь Знарок покинул пост главного тренера хоккейной команды «Белые Медведицы», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Примечательно, что специалист является младшим братом главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, также находящегося на грани увольнения.

55-летний специалист проработал на посту главного тренера челябинского клуба с начала сезона-2021/2022. В прошлом сезоне Знарок вывел «Белых Медведиц» в плей-офф. Специалист имеет опыт работы в тренерском штабе юниорской сборной России. С 26 декабря 2016-го по 30 апреля 2017-го и со 2 января 2019-го до 30 апреля 2019-го Знарок являлся главным тренером клуба ВХЛ челябинского «Челмета».

«Белые Медведицы» после 16 матчей текущего чемпионата ЖХЛ занимают седьмое место в таблице лиги.

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