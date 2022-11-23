Бабаев: «Барыс» испытывает психологические проблемы, молодёжь переоценивает свои силы

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, в недавнем прошлом работавший генеральным менеджером сборной Казахстана, рассказал о причинах невыразительного выступления «Барыса» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Астанинский клуб после 33 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции.

«Думаю, «Барыс» в большей степени испытывает психологические проблемы. В команде много молодых казахстанцев, которые в таком режиме никогда ранее не играли, они пока не готовы к этому ментально. Например, после побед над сильным соперником «Барыс» зачастую теряет очки в матче с куда более слабым коллективом, потому что молодёжь, возможно, переоценивает свои силы, не понимает, что в следующей игре нужно выступить ещё лучше.

В то же время эти сложности не носят кардинальный характер, всё это исправимо. Но если они сохранятся до конца декабря, то это уже будет звоночком. Так что нужно проявить терпение и дождаться результата, тем более мы видим, что авторитетов у «Барыса» нет, зато есть недонастрой на тех, кого команда просто обязана обыгрывать. А это чистая психология. Но такие ошибки свойственны молодости, поэтому сейчас рано в кого-то бросать камни.

Главный тренер «Барыса» Скабелка? Он вообще никогда не жалуется, он не из тех тренеров, кто ищет какие-то оправдания. Понятно, что после матчей Андрей может высказать игрокам недовольство, вести себя импульсивно. Но он – очень самокритичен, поэтому после просмотра игры видит и свои ошибки. У нас довольно открытые отношения, поэтому я тоже могу ему что-то подсказать, но, как правило, он и сам уже всё это знает, так как хорошо разбирается в предмете», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Бабаев является агентом главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки. Вчера казахстанский клуб объявил о подписании соглашения с 33-летним канадским защитником Алексом Грантом. Следующий матч «Барыс» сыграет дома с «Ак Барсом» сегодня, 23 ноября. Начало матча — в 16:30 мск.