Паремузов: сокращение лимита на легионеров в КХЛ — деградация, должны играть сильнейшие

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал сокращение заявки легионеров в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ до трёх хоккеистов и резко осудил заявление президента ФХР Владислава Третьяка о том, что ужесточение лимита на легионеров поможет развитию отечественных хоккеистов.

«К любым ограничениям я отношусь отрицательно. Владислав Третьяк говорит, что тренеры в НХЛ предпочитают работать со своими соотечественниками – канадцами и американцами, и это не соответствует действительности. На самом деле они предпочитают работать с теми хоккеистами, которые сильнее на данный момент. Независимо кто это – американец или швед, будет играть тот, кто сильнее. Это открытая конкурентная борьба.

То, что предлагает Третьяк, это бессмысленная популистская история. Если лимит будет сокращен с пяти иностранцев до трёх, российские хоккеисты лучше играть не станут. А вот хуже – точно будут, потому что это снижение конкурентного поля, которое ведёт к деградации. Также что будут делать клубы, у которых подписаны контракты с иностранцами? Будут платить неустойку? То, что Россия кому-то платит, это демагогия. КХЛ – профессиональная хоккейная лига, и развиваться нормально она не сможет, пока ФХР будет ей диктовать условия.

Спорт высоких достижений чем отличается от физкультурной секции? Здесь должны играть сильнейшие и не должно быть никаких ограничений – по возрасту, национальному признаку, гражданству. Так будет вариться хороший конкурентный котёл, где играть будут самые сильные. А для игроков слабее есть ВХЛ, где тоже должен быть такой принцип. Однако там бессмысленные ограничения, еще более жёсткие, чем в КХЛ. Кроме вреда, лимиты ничего не дают. Моё предложение – снять все ограничения во всех лигах», — цитирует Паремузова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ лимит на иностранных хоккеистов составляет пять игроков. С сезона-2023/2024 это число сократится до трёх.