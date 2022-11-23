Форвард «Сибири» — о конкуренции: если остановишься, тебя ребята, которые сидят, съедят

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев подвёл итоги встречи с «Амуром».



«По накалу очень сложная игра. Команда неуступчивая во всех моментах. Я бы даже сказал, что они ничем не хуже «Ак Барса». Все пацаны их стараются, пластаются. Поэтому игра «от ножа» получилась, что у нас, что у них. В накале держала весь матч.



Эпизод с заброшенной шайбой? Вышел со смены, открылся под Морозова Илюху, он мне отдал. Димка Овчинников подкрикнул, что он на дальнюю открывается. Я прострелил — гол.



Больше играю в пас в этом сезоне? Я стараюсь из всех сил реализовать моменты, которые у меня получаются. Стараюсь воевать за место в составе. У нас конкуренция большая — думаю, за счёт этого мы прогрессируем. Но мне нужно бросать больше. Набранные очки добавляют уверенности, но надо всегда стараться прогрессировать. Потому что, если ты остановишься, тебя ребята, которые сидят — съедят. За счёт этого у нас здоровая конкуренция, и каждый лопатит вовсю, чтобы в состав попасть.



Чувствовал себя «дядькой» в звене, играя с Дмитрием Овчинниковым и Иваном Климовичем? Старался подсказывать Ваньке, Димка уже освоился, у него всё получается.



Большое количество выходов один на один с обеих сторон? У «Амура» очень быстрая команда, поэтому они убегают очень быстро из своей зоны. Стараются навязать игру в чужой зоне, и от этого так получается. У нас тоже моменты из-за этого появлялись», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.