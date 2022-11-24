«Это был удивительный вечер для меня и моей семьи». Малкин — о церемонии в его честь

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин эмоционально высказался после матча с «Калгари» (2:1 Б), в котором забросил победный буллит. Перед матчем прошла торжественная церемония в честь 1000-го матча Малкина в НХЛ.

«Я думаю, у меня потрясающая жизнь… Я играл со многими парнями, потрясающими парнями. Они всегда поддерживают меня. Я переехал в Америку 17 лет назад. У меня здесь так много хороших друзей! Это был удивительный вечер для меня и для моей семьи. Спасибо моим товарищам по команде», — цитирует Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

Новость по теме Церемония празднования 1000-го матча Малкина в НХЛ с участием жены и сына хоккеиста