Овечкин рассказал, будет ли винить Юханссона, если остановится в шаге от рекорда Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, будет ли винить Маркуса Юханссона, укравшего у него гол в матче с «Филадельфией», если в итоге ему не хватит одного гола до рекорда Уэйна Гретцки.

«Нет, сейчас не имеет значения, кто забивает. У меня было много моментов, чтобы забить. И впереди ещё много матчей», — приводит слова Овечкина журналист Иан Оланд.

После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска. Эта шайба стала 10-й для россиянина в текущем сезоне НХЛ.