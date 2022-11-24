Овечкин поздравил Малкина с его 1000-м матчем в НХЛ

Перед матчем с «Калгари Флеймз» (2:1 Б) состоялась торжественная церемония в честь 1000-го матча в НХЛ российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с участием сына и жены хоккеиста. На медиакубе под сводами арены показали трогательное видео с поздравлением от родителей Малкина и лучшими моментами его игры за «Питтсбург». Также видеопоздравлением отметился многолетний партнёр по сборной России нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Ты сыграл 1000 матчей за одну команду, это круто. Хочу пожелать удачи тебе и твоей семье. Увидимся на льду», — сказал Овечкин в видеоролике с церемонии.

Отметим, что Малкин забил победный буллит в матче и был признан первой звездой встречи. Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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