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Задорову не понравилось, как Малкин отпраздновал победный буллит в матче с «Калгари»

Задорову не понравилось, как Малкин отпраздновал победный буллит в матче с «Калгари»
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров сообщил, что был недоволен празднованием победного буллита в исполнении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (2:1 Б). После того как Малкин забил победный буллит, он попытался выбросить свою клюшку на трибуны, но сделал это лишь со второй попытки.

«Мне просто не понравилось, что он выбросил клюшку на трибуны. Это то, что мне не понравилось», — приводит слова Задорова журналист Эрик Францис в своей соцсети.

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Напомним, перед матчем прошла торжественная церемония, посвященная 1000-му матчу Малкина в НХЛ, на которой присутствовали жена и сын хоккеиста. На медиакубе показывали трогательное видео с поздравлениями от родителей и друзей Малкина, а также демонстрировали лучшие моменты игры россиянина за «Питтсбург».

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