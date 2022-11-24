«Завтра я могу чувствовать себя дерьмово». Сорокин о шат-ауте из 49 сейвов с «Эдмонтоном»
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как он чувствует себя после того, как оформил сухой матч, отразив все 49 бросков «Эдмонтона» (3:0).
«Завтра я могу чувствовать себя дерьмово, и… извини, я помню, что не могу произнести это слово. Просто завтра будет новый день», — цитирует Сорокина журналист Кевин Курз в своей соцсети.
Сорокин оформил свой 12-й сухой матч в карьере НХЛ и вышел по этому показателю на седьмое место среди российских вратарей. Голкипер был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 15 матчах, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 93,4%. После 21 матча в текущем сезоне НХЛ «Айлендерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.
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