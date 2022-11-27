Певица Кристина Агилера побывала на матче «Питтсбург» — «Торонто» и сделала фото с Кросби

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На матче присутствовала знаменитая американская певица Кристина Агилера. После матча актриса сделала памятное фото с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Фото: соцсети «Питтсбурга»

В прошедшем матче Кросби сделал результативную передачу и увеличил отрыв от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ за историю лиги до семи очков. Всего на счету канадца 1438 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, это поражение стало для «Питтсбурга» первым за шесть последних матчей. Предыдущие пять встреч команда выиграла. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу кряду.

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