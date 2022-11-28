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«Профессионалам важно иммунитет держать». И. Никитин – о заболевших в «Локомотиве»

«Профессионалам важно иммунитет держать». И. Никитин – о заболевших в «Локомотиве»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Авангардом» (3:2) рассказал о заболевших игроках в команде.

«Ждать ли на выезде Шалунова, Красковского, Осипова? Здесь вопрос иначе стоит: главное, чтобы остальные не залезли в эту кучу. Тут трудно говорить. Ребят предупреждали, объясняли, сейчас доктора будут работать. Очень важно иммунитет на уровне держать, ведь любая запредельная нагрузка его снижает. Мы не загадываем, но должны быть в профессиональном отношении на уровне», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ярославский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Локомотив» сыграет 2 декабря в гостях с «Ак Барсом».

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