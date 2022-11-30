Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Минувшей ночью состоялся очередной тур регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги. Пресс-служба лиги выбрала трёх лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин оформил дубль в матче с «Ванкувер Кэнакс», нанеся пять бросков по воротам. Россиянин записал на свой счёт «+2» в графе полезность. Овечкин забросил 403-ю шайбу в гостевых матчах НХЛ и стал рекордсменом лиги по этому показателю, опередив Уэйна Гретцки. В гонке лучших снайперов лиги россиянин сократил отстсвание от Горди Хоу до восьми голов.
Второй звездой дня признали нападение «Сиэтл Кракен» в матче с «Лос-Анджелесом» (9:8 ОТ). Эта встреча стала самым результативным матчем с овертаймом в истории НХЛ.
Третьей звездой дня признан форвард «Виннипега» Блейк Уилер, оформивший хет-трик. За историю франшизы «Виннипега» лишь Рэй Ферраро находился в более зрелом возрасте и забивал три гола в матче. Это произошло в 2000 и 2001 году.
- 30 ноября 2022
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